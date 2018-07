Bewoners De Vleugels genieten van 33ste Truckrun 17 juli 2018

02u39 0

Veurne was dit jaar gastgemeente van de 33ste jaarlijkse Truckrun van zorgcentrum De Vleugels uit Klerken. Zaterdag reed een colonne van ruim 150 vrachtwagens luid claxonnerend de gemeente binnen, met aan boord telkens een passagier met een beperking. Trucker Stephan Geldhof rijdt al voor de negentiende keer mee, dit keer samen met Lieve Vanwetteren en haar begeleiders in de cabine.





"De Truckrun is iets waar we elk jaar opnieuw naar uitkijken", vertelt Stephan. "De passagiers amuseren zich, terwijl het voor vrachtwagenchauffeurs mooi meegenomen is dat we eens positief in het daglicht komen." De opbrengst van de Truckrun gaat naar de vzw Tandem West, die vrijetijdsactiviteiten organiseert voor mensen met en zonder beperking. (SVR)