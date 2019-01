Bewoner even opgepakt voor brand in appartementsgebouw Jelle Houwen

21 januari 2019

15u29 0 Veurne De bewoner van een flatgebouw langs de Pannestraat in Veurne werd afgelopen weekend even opgepakt. In zijn flat was een zware brand ontstaan waardoor het hele gebouw nu onbewoonbaar is. “Hij is geen onbekende voor ons en werd ondervraagd. De man werd wel weer vrijgelaten”, zegt commissaris Toon Fonteyne.

Het vuur brak zaterdagochtend rond 10 uur uit in het gebouw van woonmaatschappij IJzer en Zee. Hoe het vuur precies ontstond, is nog onduidelijk. De weinige bezittingen van de bewoner op het gelijkvloers werden vernield door de brand. Op dat moment was hij ook niet thuis, volgens andere bewoners was hij een half uur voordien vertrokken. Nog volgens die bewoners gaat het om een man die al meermaals in aanraking kwam met het gerecht.

Het onderzoek naar de brand loopt. De flat beneden is grotendeels vernield door de brand en ook de twee hogergelegen flats zijn voorlopig onbewoonbaar. Daar is er vooral rookschade. De twee bewoners krijgen voorlopig noodopvang in een hotel in de Daniël De Haenelaan. Het gaat om bewoner Johan Denorme en zijn vrouw, en een vrouw die op het ogenblik van de brand nog aan het slapen was en door de brandweer geëvacueerd moest worden. Zij kunnen mogelijk binnenkort al terugkeren.