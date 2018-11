Bevoegdheden verdeeld onder schepenen 29 november 2018

Veurne Plus en CD&V blijven ook de volgende legislatuur de bestuursmeerderheid vormen. De bevoegdheden zijn verdeeld. Burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) is bevoegd voor algemeen beleid, burgerlijke stand, erediensten, veiligheid, personeel, ICT en klimaatbeleid. Zijn partijgenoot Pascal Sticker is verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening, mobiliteit, leefmilieu en sport. Celine Mouton krijgt vrije tijd. Bij CD&V is Anne Dequidt bevoegd voor openbaar domein en patrimonium, Jan Verfaillie krijgt financiën, communicatie, bedrijfsleven en dierenwelzijn en Guido Hoste wordt voorzitter van het bijzonder comité en als schepen bevoegd voor sociale zaken en middenstand. (GUS)