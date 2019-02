Betrapt met 1.63 promille ‘acht uren na einde van trouwfeest’ JHM

25 februari 2019

Een 28-jarige man uit Veurne had op 16 augustus vorig jaar een zwaar trouwfeestje achter de rug. Om 14.15 uur ’s middags, meer dan 8 uren na het einde, reed hij met 1.63 promille in zijn bloed de gracht in. A.D. raakte de controle over het stuur van zijn wagen kwijt, reed eerst een stuk in de graskant en kwam tot slot in de gracht terecht. Toen de politie hem liet blazen tekende hij tot zijn eigen stomme verbazing nog 1,63 promille. Dronken leek de man helemaal niet. “Het was inderdaad een serieus feestje maar ik voelde me nog best goed”, sprak A.D. tegen de politierechter. “Ik ben die ochtend zelfs nog geen voetballen.” Daar wilde de rechter toch meer over weten. “Gaan voetballen? Je zal toch wel niet in de goal hebben gestaan hé? Welk niveau was het? Vierde provinciale? Ah, Champions League zou zeker niet gelukt zijn.” A.D. moet een verkeerscursus volgen en 200 euro boete betalen.