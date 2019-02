Bestuurder vliegt met pick-up door vangrail en belandt enkele meters dieper in sloot Siebe De Voogt

06 februari 2019

21u11 0 Veurne Op de E40 in Veurne is woensdagavond een spectaculair ongeval gebeurd. Een bestuurder ging door de vangrail en belandde meters dieper in een gracht.

Het ongeval vond even na 20 uur plaats in de richting van het binnenland. De bestuurder verloor om nog ongekende reden de controle over het stuur van z’n pick-up. Hij ging aan het slippen en raakte van de snelweg af. De pick-up ging door de vangrail en kwam uiteindelijk enkele meters lager tot stilstand in een ondiepe sloot. Passanten belden de hulpdiensten die in grote getale ter plaatse snelden. De brandweer moest de onfortuinlijke bestuurder uit z’n wagen helpen. Hij werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn pick-up werd uit de gracht getakeld. Het verkeer op de E40 liep door het ongeval geen hinder op.