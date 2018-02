Bestelwagen verleent geen voorrang: motorrijder gewond 16 februari 2018

02u37 0

Een motorrijder is gisterenavond zwaargewond geraakt bij een zware aanrijding in de Knollestraat in Eggewaartskapelle bij Veurne. De bestuurder van een bestelwagen die uit de Julaenestraat en de Knollestraat reed richting Eggewaartskapelle, verleende de motorrijder geen voorrang. Die kwam vanuit de Brugsesteenweg en kon de bestelwagen niet meer ontwijken. Hij knalde op volle snelheid achteraan op de bestelwagen. De motorrijder kwam daarna zwaar ten val en bleef op de grond liggen. De toegesnelde MUG-arts moest de man een kwartier lang stabiliseren ter plaatse. De man bleef al die tijd bij bewustzijn, maar kermde het uit van de pijn. Hij werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer moest daarna de talrijke brokstukken, van de motor blijft immers niets meer over, komen opruimen. (JHM)