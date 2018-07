Bestelwagen in brand 19 juli 2018

In de Reningheersdijkstraat in Houtem brak gisteravond even na 19 uur brand uit in een bestelwagen. Hoe het vuur precies ontstond, is nog niet duidelijk. Toen de brandweer van Veurne aankwam kwam er al vuur uit de bestelwagen aan de kant van de weg. Dat vuur kon snel geblust worden maar de bestelwagen liep toch zware schade op. (JHM)