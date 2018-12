Best Pittig Koksijde steunt palliatief werk AZ West GUS

18 december 2018

09u20 0 Veurne De vrouwen van de vereniging Best Pittig bezorgden het palliatief team van AZ West in Veurne een mooi eindejaarscadeau van 6000 euro. Dat geld gaat naar de inrichting van een huiselijk ingerichte kamer voor palliatieve patiënten.

Best Pittig Koksijde kreeg dat geld bijeen door de pop-upbeurs Soirée Féminine te organiseren. Daarnaast stonden bij de deelnemende handelaars rospotten waar klanten hun rosse muntjes konden inwerpen. Tot slot schonk Sofie Marrannes van garage Marrannes nog eens 1000 euro extra. Het Palliatief Support Team van het AZ West was uiteraard tevreden met die mooie gift. “Er is geen palliatieve eenheid in ons ziekenhuis”, zegt palliatief arts Petra Maes. “Het team werkt mobiel over de afdelingen heen. De ziekenhuiskamer van de palliatieve patiënt richten we huiselijk in met kleurrijk bedlinnen, kadertjes, bloemen enzovoort. Graag willen we een afzonderlijke kamer voor mensen die palliatieve zorg nodig hebben. In die kamer kunnen we bedmeubilair plaatsen voor de familie of wat fotokaders aan de muur hangen. Door de gift van Best Pittig komt dat project een stukje dichterbij.”