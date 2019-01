Bermmeesters ruimen zwerfvuil voortaan met handige aanhangwagen GUS

13u31 0 Veurne Met 38 zijn ze, de Veurnse bermmeesters. Zij ruimen vrijwillig een ander zijn troep op. Dat zal nu nog vlotter verlopen met de aanhangwagen die ze van het stadsbestuur kregen. Nog beter zou het natuurlijk zijn als er niemand afval in de bermen zou gooien.

Plastic in de graskant, zakjes in de grachten of hondenpoep op het voetpad. Iedereen ergert zich eraan, maar slechts weinig mensen doen er iets aan. In Veurne zijn er 38 vrijwilligers die wel de baan op gaan om het openbare domein netjes te houden. Sommigen verzamelen in één week tijd een volle pmd- en restafvalzak. Omdat het niet zo handig is om tijdens hun tocht zo’n zware zak te dragen, heeft het Veurnse stadsbestuur een aanhangwagentje laten maken. Het prototype (foto) werd alvast goedgekeurd door de bermmeesters. Het wagentje kan zowel aan de fiets worden bevestigd als gebruikt worden om mee te stappen. Er is ruimte voor twee afvalzakken en er kunnen glazen flessen in geplaatst worden. Wie zelf bermmeester wil zijn, kan zich aanmelden via grondgebiedszaken@veurne.be.