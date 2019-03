Beperkte schade door brandende droogkast in woning JHM

06 maart 2019

In een woning langs de smalle Brikkerijstraat in de wijk Nieuwstad in Veurne brak woensdagmiddag brand uit. Een droogkast die in de woning stond vatte er opeens vuur. De bewoners belden de brandweer en probeerden zelf de vlammen te lijf gaan. Dat lukte ook want bij de aankomst van de brandweer was het vuur grotendeels gedoofd. Toch moest de brandweer er nog even blussen. De droogkast werd nadien buitengezet. Door de brand is er beperkte schade in het huis.