Benefiet voor 'hoeksteen van het korps' BRANDWEER IN DE BRES VOOR ALS-PATIËNT JAN BOUTTRY (52) BART BOTERMAN

18 augustus 2018

02u46 0 Veurne Brandweersergeant Jan Bouttry (52) kreeg eind vorig jaar te horen dat hij aan ALS lijdt. Na 33 jaar dienst moest hij stoppen. Praten en stappen verloopt nu al erg moeizaam. Op 8 september organiseren zijn collega's van de brandweer een benefiet, 'Fire For Jan'.

Tien maanden geleden kreeg Jan Bouttry (52) uit Veurne te horen dat hij aan de spierziekte ALS lijdt. Zijn toestand ging razendsnel achteruit. "Praten en stappen verloopt momenteel al erg moeizaam en dat is moeilijk te aanvaarden. De ziekte kwam uit het niets en is niet te genezen, enkel af te remmen. We kregen geen eerlijke kans om tegen Jans ziekte te vechten", getuigt Natalie Blanckaert (44), de echtgenote van Jan. Hij moest noodgedwongen stoppen met zijn installatiebedrijf voor sanitair en verwarming en ook aan zijn carrière als brandweersergeant kwam een einde, en dat na 33 jaar dienst.





Vader van twee

"Hij was een van de hoekstenen van het korps, iemand die veel mensenlevens heeft gered tijdens duikacties en als bevelvoerder bij andere interventies", vertelt collega en vriend Jurgen Baudens. Sergeant Jan Bouttry, vader van Zoë (15) en Sofie (18), was gespecialiseerd in adembescherming en gaf tevens les aan de Wobra, de provinciale opleidingsschool voor veiligheidsdiensten. "We kennen hem ook als een goedlachse levensgenieter. We missen hem in de kazerne", aldus collega Jurgen.





Na het uitbreken van de verlammende spierziekte ALS hebben patiënten gemiddeld nog 33 maanden te leven. Onwezenlijk nieuws voor de aftakelende Jan en zijn familie. "Ook in de kazerne zijn we enorm geschrokken, zeker omdat de ziekte zoveel impact heeft en Jan zo snel achteruit gaat. We vergeten onze sergeant nooit", gaat onderofficier Jurgen Baudens verder. Hij en enkele collega-brandweerlieden sloegen de handen in elkaar voor een benefiet met de naam Fire For Jan.





Hechte familie

Op 8 september is er in de kazerne een grote barbecue met dj's , een optreden, een tombola en springkastelen. "De zeshonderd kaarten zijn allemaal verkocht. Wat onze collega is overkomen, grijpt veel mensen aan. De brandweer van Veurne is een hechte familie en we willen er zijn voor Jan en zijn gezin. De opbrengst gaat naar Jan en ook naar de ALS-liga, die onderzoek voert naar de ziekte", aldus Jurgen.





Ook Jan Bouttry zelf, zijn echtgenote en jongste dochter zullen aanwezig zijn. "De bekommernis van Jans collega's is een enorme steun voor ons in deze moeilijke periode. Sinds de diagnose is ons leven ingrijpend veranderd. Iedereen kan de ziekte krijgen en daarom is het belangrijk dat er geld in het laatje komt om het onderzoek naar de ziekte te steunen. Jan kijkt ernaar uit om al zijn collega's terug te zien", besluit Natalie.