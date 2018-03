Begeleiders kinderopvang krijgen oordoppen op maat 23 maart 2018

02u48 0

De achttien medewerkers van de buitenschoolse kinderopvang Benjamien in Veurne hebben op maat gemaakte oordoppen cadeau gekregen van het stadsbestuur. Daarnaast werden er acht koptelefoons aangekocht die de kinderen in de opvang vrijblijvend mogen gebruiken als ze nood hebben aan rust. Alles samen investeerde stad ongeveer 1.000 euro in de oorbescherming. "Het kan er soms luid aan toe gaan in een kinderopvang, vandaar dat die investering zeker te verantwoorden is. Toen we de aankoop aan de begeleidsters voorstelden, waren ze meteen enthousiast. Ze gebruiken de oordoppen dan ook dagelijks", weet burgemeester Peter Roose (Veurne Plus). (GUS)