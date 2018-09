Bedroevend: 313 hardrijders op eerste schooldag 05 september 2018

Om de start van het nieuwe schooljaar veilig in te zetten, heeft de lokale politiezone Spoorkin maandag een snelheidscontrole gehouden. Daarbij werden de flitstoestellen voornamelijk opgesteld in schoolomgevingen. Er werden maar liefst 313 hardrijders betrapt. Op de Iepersesteenweg in Veurne waar je 50 per uur mag, werden er 12 betrapt, op het gedeelte waar je 70 mag waren dat er 112. In de Pannestraat in Veurne reden liefst 132 bestuurders te snel, in de zone 50 in de Sint-Rijkersstraat in Alveringem ging het om 15 bestuurders, in de Romanestraat in Lo waar je 70 mag nog eens 25 bestuurders en tot slot nog eens 28 in de Hoogstadestraat in Alveringem. (JHM)