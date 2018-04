Bakkerijmuseum krijgt cultuurprijs 12 april 2018

De culturele raad van Veurne gaf een prijs van 250 euro aan het Bakkerijmuseum. Daarnaast schonk het zijn trofee aan het dialectgenootschap Bachtn de Kuupe die de streektaal in ere houdt. In het Bakkerijmuseum is een nieuwe rondleiding uitgewerkt op maat van peuters en kleuters maar ook voor oudere kinderen is er een aanbod.





(GUS)