AZ West in Veurne stelt nieuwe dagziekenhuis voor, waar het jaarlijks 13.000 patiënten behandelt GUS

20 maart 2019

18u35 0 Veurne Uren wachten op de arts voor een operatie? In het vernieuwde dagziekenhuis van AZ West in Veurne zal het je niet overkomen. Een half uur voor de ingreep meld je je aan en pas erna mag je op de kamer. Daardoor kunnen de kamers dubbel gebruikt worden en verliest de patiënt minder tijd.

Het nieuwe dagziekenhuis bestaat uit een vleugel voor kankerpatiënten en een chirurgische afdeling. Tussen de twee is een ruime lounge met een lichtkoepel. Ook de pijnkliniek is er ingericht. “Licht en ruimte zijn twee zaken die onmiddellijk opvallen in deze nieuwbouw”, vindt algemeen directeur Lieven Vermeulen. “De grootste verandering hebben we op onze chirurgische afdeling doorgevoerd. Vroeger moesten de patiënten zich ’s morgens aanmelden en vaak uren wachten vooraleer ze naar de operatiezaal mochten. Vandaag verwachten we de patiënt een half uur voor de ingreep. Hij wacht in de lounge, ondergaat de behandeling of operatie en komt pas daarna op de kamer. Zijn persoonlijke spullen kan hij opbergen in een mobiele locker. Voor ons is die werkwijze een pluspunt omdat we kamers twee keer kunnen gebruiken. En de patiënt is veel sneller geholpen. De capaciteit in ons nieuw ziekenhuis is gestegen van 43 naar 54 plaatsen. Dat was nodig, want jaarlijks behandelen we 13.000 patiënten. Er werken zeventien mensen in het dagziekenhuis.” “Alle kamers zijn veel comfortabeler. De patiënt kan kiezen tussen een bed of zetel. We hebben kamers voor één of twee personen”, pikt de hoofdverpleegkundige van het dagziekenhuis Mieke Deceuninck in. AZ West investeerde 7,5 miljoen euro in zijn nieuw dagziekenhuis.

Nieuwe materniteit

“Eind dit jaar zal het dagziekenhuis zijn eigen inkom hebben”, vervolgt Vermeulen. “We werken de nieuwe materniteit af, waar het accent ook op comfort zal liggen. De kamers zullen veel ruimer zijn en krijgen een huiselijke inrichting, met een salon en slaapruimte voor de partner. Tot slot investeren we in een afdeling chirurgie voor kortverblijf voor patiënten die bijvoorbeeld een knie- of heupprothese laten steken. Die twee afdelingen willen we tegen eind dit jaar af hebben. Volgend jaar plannen we dan werken op de spoedafdeling. Alles kadert in het masterplan waarvan de werken zijn gestart in 2011.”