AZ West heft patiëntenstop op 23 februari 2018

02u40 0 Veurne Woensdag legde AZ West in Veurne een patiëntenstop op, maar sinds gisterenmiddag is dat opnieuw opgeheven.

"Het blijft wel opvallend druk in ons ziekenhuis", laat woordvoerster Inge Staelens weten.





"We hebben 224 erkende bedden, maar merken dat we die capaciteit steeds vaker overschrijden. Dat komt door onze geïsoleerde ligging en de vele senioren die aan de Westkust wonen. In Koksijde bijvoorbeeld wonen het meeste zestigplussers van het land. Het is de overheid die een hoeveelheid bedden toekent aan de ziekenhuizen en dat aantal mag voorlopig niet stijgen. Nochtans wijzen cijfers uit dat het arrondissement Veurne tegen 2040 liefst 45 procent zestigplussers zal tellen. In 2011 kochten we nog 24 erkende bedden van een ander ziekenhuis over, maar dat budget (4 miljoen euro, nvdr.) moesten we volledig zelf ophoesten. Die bedden dienden voor de uitbreiding van de geriatrie die we twee jaar geleden realiseerden. We hopen dan ook dat de overheid snel de ziekenhuizen herwaardeert, zodat we ons beddenaantal kunnen opkrikken. Nu moeten we een aantal keer per jaar een patiëntenstop invoeren. De MUG- en ambulancedienst blijven wel doorwerken maar voor de overige patiënten gaan we na waar die terechtkunnen."





(GUS)