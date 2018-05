Atleet die van geen ophouden wist DENIS LIPPENS (85) PLOTS OVERLEDEN IN WZC DUNECLUZE GUDRUN STEEN

24 mei 2018

02u43 0 Veurne Denis Lippens (85) is zondag overleden in het woonzorgcentrum Dunecluze in Koksijde. Zaterdag om 10 uur wordt hij in de Sint-Walburgakerk in Veurne begraven. Atletiek was zijn grootste uitlaatklep. Honderden jongeren heeft hij getraind en zelf verzamelde hij kilo's medailles met z'n prestaties.

Sinds zijn twaalfde was Denis Lippens verslingerd aan atletiek. Het was de variatie in die sport die hem zo aansprak. De kampnummers zoals discuswerpen, hamerslingeren, speerwerpen en kogelstoten waren zijn favorieten. Vier jaar geleden, hij was toen net 70 jaar atleet, werkte hij nog achttien wedstrijden af. Hij won dan twee zilveren medailles op het Belgisch kampioenschap en één gouden op het provinciale kampioenschap. In onze provincie waren er toen maar drie mensen in de categorie 80 tot 85 jaar die competitief aan atletiek deden.





'Heb geduld'

Denis Lippens gaf ook wekelijks training aan de leden van de atletiekclub in Veurne. De laatste jaren ging zijn gezondheid achteruit maar zijn overlijden kwam toch nog onverwacht. Advocaat Johan Decadt uit Veurne zat jaren in het bestuur van de Veurnse atletiekclub. "Ik heb Denis zowel professioneel als sportief goed gekend", reageert Johan. "Denis bouwde een loopbaan uit bij de rechtbank en klom op tot hoofdsecretaris van het parket van de procureur des konings in Veurne. De atletiekclub en Denis waren als twee handen op één buik. Sinds 1960 was hij onafgebroken lid. Geen taak was hem te veel. Zijn lijfspreuk was 'heb geduld'. En dat heeft hij zelf ook moeten hebben. Jaren heeft hij gepleit voor een atletiekpiste en met succes. De heraanleg ervan in kunststof zal hij helaas niet meer meemaken. We zullen deze zomer aan hem denken als het geopend wordt. Als atleet rijfde hij op oudere leeftijd verschillende Belgische titels bijeen."





10 kinderen

Denis' schoonzoon Stijn Vanden Kerckhove is voorzitter van de atletiekclub in Veurne. "In 2012 overleed zijn echtgenote Christiane Verplaetsen met wie hij tien kinderen had en één pleegkind. Sport bleef ook daarna zijn uitlaatklep. Hij heeft zijn kinderen gestimuleerd om ook aan atletiek te doen maar hen verplichten deed hij uiteraard niet. Daarnaast was hij een buitenmens. Hij leefde zich uit in zijn moestuin, met zijn schapen en koeien. Ook zijn boomgaard verzorgde hij met veel liefde. Vol trots was hij na de jaarlijkse appelpluk. Tot slot herinneren we Denis als een familieman. Zelf ben ik sinds vorig jaar voorzitter van de atletiekclub. Dat is gegroeid na de stratenloop en was dus niet op vraag van Denis." Denis Lippens wordt nu zaterdag 26 mei om 10 uur begraven in de Sint Walburgakerk.