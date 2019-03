Atheneumleerlinge Shanaya Andries volgde twee jaar les via Bednet en stond op de eerste rij bij het kussengevecht op pyjamadag in haar school Zonder Bednet zou ik dit jaar niet afstuderen GUS

15 maart 2019

12u08 0 Veurne Zet 400 leerlingen met een kussen op een groot ingebeeld bed en je krijgt een immens kussengevecht. Dat vond plaats in het Atheneum van Veurne. Heel leuk maar vooral symbolisch want de actie paste op de pyjamadag van het internetonderwijs Bednet. Leerlinge Shanaya Andries (19) heeft een hersentumor en volgde twee jaar les via Bednet.

“Ik was elf jaar en zat in mijn eerste jaar Latijn-Moderne Talen aan het Atheneum in Veurne”, vertelt Shanaya die in De Panne woont. “Ik was vaak ziek en gekweld door barstende hoofdpijn. Aanvankelijk dachten de medici dat ik een longontsteking had maar een scan stelde een veel ergere diagnose: een hersentumor. Omdat die tumor op mijn hypofyse zit, is het te risicovol om me te opereren. De medische wereld staat voor een raadsel maar gelukkig blijft het de laatste twee jaar stabiel. Mijn tumor is om en bij de centimeter groot maar het is onzeker hoe die verder zal evolueren. Medicatie is er niet. Ik heb het moeten accepteren. Ondertussen is het een deel van mijn leven geworden. Mijn eerste middelbaar bracht ik, door mijn gezondheidsproblemen, door in het zeepreventorium in De Haan. Het tweede jaar keerde ik halftijds terug naar het Atheneum in Veurne. De andere helft zat ik thuis te studeren.”

Dankzij Bednet mijn diploma

“Het internetonderwijs Bednet heeft veel veranderd”, weet Shanaya. “In het derde en vierde jaar volgde ik twee dagen per week les via Bednet. Ik bleef dan thuis en kon via mijn computer en een camera in de klas meevolgen. Veel plezanter natuurlijk omdat je het contact behoudt met de klasgenoten. Tijdens de pauze bleven die in de klas om met me te chatten. Dankzij dat programma kon ik langzaam opbouwen en in het vijfde jaar was ik voldoende sterk om terug voltijds naar school te gaan. Mocht ik Bednet niet gehad hebben, dan zou ik dit jaar niet kunnen afstuderen. Daar ben ik heel zeker van. Omdat ik mijn tumor en de daarbij horende pijn een plaats heb kunnen geven, gaat het veel beter. Volgend jaar zou ik graag de richting Taal en Letterkunde volgen aan de Universiteit in Gent. Ik hoop dat ik op kot mag zodat ik een normaal studentenleven kan beleven. Ik leef dag per dag en probeer me weinig zorgen te maken. Het knaagt wel dat ik niet weet hoe mijn tumor zal evolueren. Om de zes maanden ga ik op controle bij het UZ in Gent. Dat is toch elke keer weer een spannend moment.”

Omdat Shanaya het belang van Bednet zelf heeft ondervonden, juicht ze het kussengevecht toe. “Op pyjamadag tonen we ons solidair met kinderen en jongeren die door een langdurige ziekte niet naar school kunnen. Het was fantastisch om de hele school te zien tijdens het grote kussengevecht.”