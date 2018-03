Antwerpse stadsdichteres wordt ereburger 28 maart 2018

Maud Vanhauwaert (34), dit jaar de stadsdichteres van Antwerpen, wordt ereburger van Veurne. Vanhauwaert groeide op in Veurne en daar zijn ze de artistieke duizendpoot duidelijk nog niet vergeten. De Veurnse gemeenteraad keurde het ereburgerschap goed. Vanhauwaert wordt de zevende ereburger van de stad.





"Vaak kennen we die titel toe aan mensen die al lang in het vak staan, maar hier belonen we haar voor uitzonderlijk bewezen kwaliteiten", zegt burgemeester Peter Roose (Veurne Plus). "We hopen dat de titel een extra stimulans kan zijn voor haar carrière als woordkunstenares." (GUS)