Alcoholverslaafde vrouw weigert haartest: "net naar kapper geweest" 15 mei 2018

03u15 0

Een vrouw met een alcoholverslaving maakte zich weinig populair bij de politierechter in Veurne. Ann D., een vrouw van rond de 60, moest zich door een deskundige laten onderzoeken maar dat verliep niet zonder slag of stoot. Bij zo'n onderzoek wordt een haartest afgenomen, omdat in een haar sporen van alcohol zeer accuraat op te sporen zijn.





"Moet dat nu echt? Een plukje haar afstaan? Ik ben net naar de kapper geweest, dat zie ik niet zitten hoor!" Daarop sloot de dokter het onderzoek af. "Dat is hier geen soap hé, mevrouw", sprak de rechter. "Is dat nu zo moeilijk om mee te werken? Je krijgt nog een kans, stuur je het dan weer in de war dan verklaar ik je definitief ongeschikt om nog te rijden." Ann D. toonde zich bereid om deze keer mee te werken. "Ik heb het toen geweigerd omdat ik nog geen 6 maanden droog stond. Nu zal ik meewerken." Op 3 september verschijnt ze opnieuw. (JHM)