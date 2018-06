Al negen leden van grote smokkelbende opgepakt 13 juni 2018

In het onderzoek naar een grote mensensmokkelbende is recent in Spanje een Albanese verdachte opgepakt. De Brugse raadkamer verlengde zijn aanhouding gisteren met een maand. De politie voerde in februari een observatie uit langs de E40 in Jabbeke. Toen twee wagens mensen naar de parking brachten, besloten ze hen te volgen. In de streek rond Veurne werden uiteindelijk 13 transmigranten op een vrachtwagen gestopt. Vier vermeende mensensmokkelaars werden in de boeien geslagen, waaronder de 32-jarige Roemeense vrachtwagenchauffeur. De vier werden ervan verdacht deel uit te maken van een bende die Albanese vluchtelingen naar het Verenigd Koninkrijk smokkelde. Hun uitvalsbasis was het vroegere Formule 1-hotel in Gent. Na de nieuwe arrestatie zaten al negen vermeende bendeleden in de cel. Twee verdachten zijn intussen wel weer vrij.





(SDVO)