Al meer dan 500 handtekeningen tegen bouw flats in tuin villa Belle View 29 november 2018

02u25 0 Veurne Ook tegen de nieuwe bouwaanvraag voor appartementen in de tuin van villa Belle View, langs het Jaagpad in Veurne, loopt een petitie die al door meer dan 500 mensen is ondertekend.

Het eerste project met dertien appartementen in vier bouwlagen stootte op een negatief advies. Er is nu een nieuwe aanvraag ingediend voor tien flats in drie bouwlagen in de tuin van de belle-époquevilla. De nieuwbouw zou nu ook vijf meter van het nabijgelegen perceel verwijderd staan in plaats van drie meter. In de villa zelf zouden er twee flats komen. "We hebben de groep 'Red historisch Veurne' opgericht", zegt Maurits Timperman, erelid van de koninklijke commissie Monumenten en Landschappen. "Dit villaatje moet gerestaureerd worden en zijn eigenheid behouden. Het is een van de laatste gebouwtjes uit de belle époque en bovendien zijn er ondergrondse gangen die al heel oud zijn. De villa is van de hand van de gekende architect Lejeune, naar wie in Koksijde een straat is genoemd. Het pand dateert van 1928. Zo'n modern appartementsgebouw in de tuin is onaanvaardbaar. Ik steun dan ook de petitie. We vragen het stadsbestuur respect te tonen voor het erfgoed en die bouwaanvraag niet goed te keuren."





Schepen van Ruimtelijke Ordening Pascal Sticker (Veurne Plus) reageert: "Het openbaar onderzoek loopt van 28 november tot 27 december. We beslissen eind maart volgend jaar. Verschillende adviesraden buigen zich nu over het dossier. Daarmee zullen we rekening houden, net als met eventuele bezwaarschriften." (GUS)