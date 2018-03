Advocaat verdedigt eigen zoon niet bij politierechter 16 maart 2018

Opvallend tafereel in de politierechtbank van Veurne. De 19-jarige zoon van een bekende Veurnse advocaat moest zich voor de politierechter verantwoorden voor hardrijden. Maar A. werd niet verdedigd door zijn vader. "Dat kan en wil ik niet. De stafhouder zal het voor mij doen. Ik wil zelfs niet in de zaal aanwezig zijn", aldus de advocaat.





Zijn zoon stond terecht omdat hij op 3 april vorig jaar met een onaangepaste snelheid door Koksijde reed. De politie verklaarde dat agenten zelfs 120 per uur moesten rijden om hem bij te houden. "Dat is een subjectieve vaststelling, zo hard reed hij niet", pleitte de verdediging. "A. is nog een student. Ik kan u verzekeren: hij heeft al ferm onder zijn voeten gekregen van zijn vader, die hem inpeperde wat de gevolgen zijn." Ook de politierechter gaf A. nog een veeg uit de pan: "Gedraag u voortaan in het verkeer, anders loopt het slecht af." A. kreeg 400 euro boete, 15 dagen rijverbod en moet zijn praktisch examen overdoen. (JHM)