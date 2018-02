Aanpassingen aan wegdek E40 na zoveelste ongeval door aquaplaning 01 februari 2018

02u42 0 Veurne Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal vanaf april aanpassingen uitvoeren in het wegdek op de E40 tussen Adinkerke en Veurne.

Aanleiding zijn de vele ongevallen die er telkens op hetzelfde stuk gebeuren, en telkens als het regent.





"We hebben het probleem bestudeerd maar een echte oorzaak voor de aquaplaning en de ongevallen vonden we niet", zegt Eveline Vandcaetsbeeck van AWV. "Het stuk weg is er 13 jaar oud en in goeie staat. Het drainagesysteem wordt vaker dan elders onderhouden en werkt goed. Het laagje water dat er soms staat, in de flauwe bocht met helling, verrast blijkbaar bestuurders. De hele weg heraanleggen is veel te duur en eigenlijk zinloos. Vanaf april komen budgetten vrij voor onderhoud en dan brengen we zaagsnedes aan in het wegdek. Dat kan het water helpen afvloeien. Het is geen 100% oplossing maar het kan helpen. Maar we blijven er op hameren: de ongevallen gingen vaak gepaard met overdreven snelheid. En dat kunnen wij niet verhelpen. Er staan ook al borden om te waarschuwen voor de aquaplaning."





Eind 2017 gebeurden in 6 weken tijd al drie identieke ongevallen, bijna altijd met buitenlanders. En gisterenmiddag belandde een BMW met twee Engelsen in de sloot. De auto was op het bekende stuk tijdens een felle regenbui beginnen slippen. De auto kwam gelukkig op zijn wielen in het water terecht. De twee inzittenden konden op eigen kracht de wagen verlaten en raakten lichtgewond.





In de andere richting van de E40 in Veurne kwam het gisteren rond 9 uur ook al tot een ongeval. Een 21-jarige vrouw uit Veurne verloor op de afrit de controle over haar rode Peugeot 206, allicht door overdreven snelheid en het natte wegdek. Ze belandde op haar dak in de gracht, ter hoogte van het Bakkerijmuseum. Ze kon op eigen kracht via haar koffer de wagen verlaten. Ze was licht onderkoeld maar niet gewond.