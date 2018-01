82 inwoners extra 29 januari 2018

Voor het vijfde jaar op rij groeit de bevolking van Veurne, dit keer met 82 extra inwoners. "Begin dit jaar telden we 11.796 inwoners", laat burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) weten. "Vorig jaar waren er 117 geboortes en 171 sterfgevallen. 568 Veurnaars verhuisden, maar we ontvingen wel 672 nieuwe inwoners." (GUS)