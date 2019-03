68-jarige rijdt nog snel door rood aan spoorweg: 15 dagen rijverbod JHM

25 maart 2019

13u09 0

Een 68-jarige man uit Veurne betwistte maandagochtend zonder succes bij de politierechter dat hij de rode lichten negeerde van een spoorwegovergang in Veurne. Twee agenten in een combi zagen op 4 juli vorig jaar hoe Eddy L. nog snel de spoorovergang dwarste terwijl de rode lichten en het signaal al brandden. Eddy L. ontkende dat en liet de twee agenten komen naar de politierechtbank om te getuigen. “Het was duidelijk al rood toen hij nog verder reed en gelet op de korte passage kan het niet dat het nog witte lichten waren toen hij de eerste slagbomen voorbijreed, en pas rood werd toen hij aan de overkant was. Overigens reed samen met hem ook een vrouw met kinderen nog door het rode licht, en zij gaf de feiten meteen toe”, sprake de agenten. Eddy L. kreeg dus ongelijk van de rechter en kreeg nu 600 euro boete, 200 euro met uitstel, en 15 dagen rijverbod.