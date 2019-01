64-jarige fietsster aangereden in Statiestraat JHM

15 januari 2019

16u33 0

Een 64-jarige vrouw uit Veurne werd dinsdagochtend om 7.45 uur op haar fiets achteraan aangereden in de Statiestraat in Veurne. De vrouw reed richting centrum van Veurne maar een 43-jarige bestuurster in een Opel Corsa had haar niet zien rijden. De vrouw werd aangereden en kwam ten val. Ze liep daarbij een schouderletsel op. Er werd een ambulance gebeld maar intussen was de echtgenoot van de vrouw ter plaatse gekomen en die bracht haar zelf naar het ziekenhuis. De vrouw raakte lichtgewond.