53 waar je 50 mag: 2.400 euro boete

De eigenaar van een vloerdersbedrijf heeft een bijzonder zware straf gekregen na een kleine verkeersinbreuk. Een van de bedrijfswagens van T.B. werd geflitst aan 53 kilometer per uur waar je maar 50 mag. Maar T.B. slaagde er niet in om mee te delen wie de chauffeur was. Omdat hij niet voor het eerst de identiteit van de bestuurder weigert mee te delen, werd hijzelf en niet zijn vennootschap gestraft. De geldboete bedraagt maar liefst 2.400 euro. "Dat komt ervan als je je probeert te verschuilen achter je firma", zei de rechter. (JHM)