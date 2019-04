32-jarige papa zonder rijbewijs crasht met kinderen op achterbank: één jaar cel JHM

01 april 2019

13u47 0 Veurne Een 32-jarige man uit Henegouwen is door de politierechter in Veurne veroordeeld tot een jaar cel omdat hij het leven van zijn kinderen in gevaar bracht bij een verkeersongeval.

De papa had niet eens een rijbewijs, en werd daar ook al eerder voor veroordeeld, toen hij op 8 augustus vorig jaar een tripje naar zee wilde maken. Op de achterbank zaten zijn twee kinderen van 2 en 6 jaar oud. De rijkunsten van de man lieten echter te wensen over. Hij verloor de controle over het stuur, ging aan het tollen en eindigde in de gracht. Daarbij liep een kindje een zware hoofdwonde op. Heel wat strandspullen en speelgoed werden toen ook uit de wagen geslingerd. “De man zegt dat hij een klapband had en daardoor begon te tollen. De gevolgen voor hem zijn al erg zwaar”, probeerde zijn advocaat nog. “Bekijk die foto eens. Volgens mij is dit ongeval enkel te wijten aan het feit dat hij niet eens een rijbewijs heeft”, repliceerde de rechter. De man kreeg een jaar cel, een jaar rijverbod en 2.000 euro boete.