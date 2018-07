300 voetbalploegen van de partij op Hoppefesten 02 juli 2018

De tiende editie van de Hoppefesten in Veurne, bekend van zijn voetbaltoernooi, zit erop. Met meer dan 300 deelnemende voetbalploegen was het een groot succes. "De ambiance was belangrijker dan het sportieve", lacht medeorganisator Bram Delva. "'s Avonds zetten Willy Sommers en Regi de tent op zijn kop en het was ook aanschuiven voor onze barbecue. Vorig jaar hebben we 80.000 pintjes getapt en ik denk dat we dat record dit jaar zullen verbreken. De deelnemende ploegen kwamen uit alle hoeken van Vlaanderen." (GUS)