20.000 euro geëist voor doorgesneden pees 27 januari 2018

03u25 0

De uitbater van café De Soetasse in Veurne eist 20.000 euro van een 28-jarige Marokkaanse vrouw die in Spanje woont. Op 13 april vorig jaar ontstak W.F. in een ware furie in het café en ging ze uitbater J.S. te lijf. De vrouw was zwaar dronken en viel andere cafégasten lastig. Uitbater J.S. wilde haar in bedwang houden maar toen liep het verkeerd. Het licht ging even uit en de vrouw begon alle glazen in het rond te gooien en verbouwde het halve café. Daarna ging ze J.S. te lijf met een stuk gebroken glas. Ze verwondde hem ermee in zijn gezicht en sneed een pees in zijn hand door. "Uit onderzoek van deskundige is gebleken dat mijn cliënt 3% blijvend invalide is aan zijn hand, door die doorgesneden pees", zegt advocaat Dirk Waeyaert. "Hij heeft daardoor minder mogelijkheden. Wij vragen voor hem en zijn zaak samen 20.000 euro schadevergoeding." W.F. was gisteren niet aanwezig, de vrouw zit intussen terug in Spanje.





Vonnis op 9 februari (JHM)