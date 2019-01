18 maanden cel voor Roemeen die stal op werven ‘omdat iedereen dat doet’ JHM

11 januari 2019

12u34 0 Veurne Een Roemeense dief heeft 18 maanden celstraf met uitstel gekregen voor verschillende diefstallen op werven in de ruime regio rond Veurne.

Cristian M. kreeg daar eerst 18 maanden effectief voor maar tekende verzet aan in de rechtbank van Veurne. Hij werd betrapt aan de Duits-Oostenrijkse grens met in zijn bestelwagen tal van gestolen goederen. Het bleek om tal van stukken werkmateriaal te gaan die gestolen werden op werven, zo leerde onderzoek. De man had er een opvallende verklaring voor. “Ja, ik heb dat gestolen. Maar ja, ik nam het gewoon mee omdat iedereen wel een beetje steelt op een werf. Ik dacht dat dit gewoon toegelaten was hier.” De man blijkt in het buitenland echter al verschillende gelijkaardige diefstallen te hebben gepleegd en wist dus goed wat hij deed. In België is het zijn eerste veroordeling. De meeste goederen konden niet teruggeven worden aan de rechtmatige eigenaars.