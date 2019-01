16 transmigranten gevat tijdens urenlange actie, ook illegalen op trein gepakt Jelle Houwen

16 januari 2019

10u02 1 Veurne De politiezone Spoorkin hield samen met de federale politie en versterking van politiezone Midow dinsdagavond en -nacht een urenlange actie tegen transmigranten. Omdat er ook illegalen gespot werden op de trein werd het treinverkeer even stil gelegd en moest een trein 14 minuten halt houden in het station van Veurne. In totaal werden 16 transmigranten opgepakt.

Aan de geplande actie namen tal van politieagenten deel. De actie startte om 19 uur en eindigde pas om 4 uur ’s nachts. Zowat op alle gekende plaatsen waar in het verleden al transmigranten werden gespot werd actie gevoerd. “Concreet hielden we een sweeping in de industriezones, in diverse vrachtwagens maar ook op treinen”, zegt commissaris Toon Fonteyne van Spoorkin. “Enkele treinen werden daarbij gecontroleerd met honden. Op een gegeven moment, rond 20.30 uur ’s avonds, kwam de melding dat er vijf transmigranten op de trein zaten die van Antwerpen-Centraal richting De Panne reed. Die illegalen werden waarschijnlijk van onze actie op de hoogte gebracht want stapten plots een halte eerder uit. Er werd gezien dat ze daarna via de sporen verder wandelden richting Veurne. Daarom werd ook contact opgenomen met Infrabel en de NMBS. Er werd gevraagd om de trein halt te doen houden in het station van Veurne voor een controle op de trein. Omdat het over sporenlopers ging bewaakte de politie vervolgens de verschillende spoorwegovergangen tussen de twee stations. Uiteindelijk konden de vijf afgestapte illegalen geklist worden op de begraafplaats in de Vestingstraat. Tijdens de hele actie werden in totaal 16 transmigranten opgepakt. Het gaat om 13 Irakezen, 2 Soedanezen en 1 iemand uit Eritrea die al een bevel op zak had om het grondgebied te verlaten. Zij werden allen bestuurlijk aangehouden.” Het is nu aan de Dienst Vreemdelingenzaken om te beslissen wat er met hen moet gebeuren. Het tijdelijk stilleggen van het treinverkeer had enkele beperkte gevolgen. Zo moest de IC-trein 14 minuten halt houden in het station tot de sporenlopers opgepakt waren. Op die trein zaten nog enkele tientallen reizigers. Verschillende van hen stapten af in Veurne en zetten zelf hun reisweg verder tot Koksijde of De Panne omdat niet duidelijk was hoe lang de trein stil zou staan. En ook het wegverkeer ondervond hinder want tijdens het oponthoud aan het station bleven de slagbomen er gesloten.