15-jarige steekt deodorant in brand: honderden leerlingen geëvacueerd Jelle Houwen

28 januari 2019

13u41 0 Veurne De directie van het Annuntiata-instituut in Veurne verstuurde vandaag een mededeling naar alle leerlingen waarin ze een incident van vrijdag aan de kaak willen stellen.

Vlak voor aanvang van het achtste lesuur ging het brandalarm af in blok A, waar op dat moment enkele honderden leerlingen verbleven. Volgens de procedure werd het ganse blok ontruimd. Uit onderzoek bleek dat een derdejaarsleerling, een 15-jarige, op het idee kwam om vlak voor het lesuur met zijn busje deodorant te spuiten en dat met zijn aansteker in brand te steken. Daarop ontstond een steekvlam en dat zette het brandalarm in werking. Daarop werden de honderden leerlingen geëvacueerd. “De leerlingen zijn op geen enkel moment in gevaar geweest”, benadrukt directrice Hilde Van Compernolle. “Maar dit gedrag kunnen we uiteraard absoluut niet tolereren. Via het systeem konden we snel zien van waar het brandalarm kwam. En gelukkig werd de brandweer hierdoor niet automatisch verwittigd. We hebben intussen met de bewuste leerling, en alle klasgenoten die op de hoogte waren van het incident, een goed gesprek gehad. De leerling wordt niet van school gestuurd of geschorst maar we nemen wel de nodige maatregelen. We willen dit in de toekomst absoluut vermijden.” Na enig oponthoud konden de lessen voor het laatste uurtje vrijdag toch hervat worden.

