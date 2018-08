138 hardrijders geflitst 01 september 2018

De politie Spoorkin heeft donderdag een flitsactie gehouden. Zo werden in totaal 138 bestuurders betrapt op hardrijden. In de Sint-Idesbaldusstraat richting Koksijde werden 102 snelheidsduivels betrapt. In de Brugsesteenweg nog eens 11 en tenslotte nog 25 in de Avekapellestraat. (JHM)