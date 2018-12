"Woning staat in de weg van de molen" MOLENZORG DIENT BEZWAAR IN TEGEN BOUWAANVRAAG GUS

06 december 2018

06u28 0 Veurne Molenzorg Vlaanderen dient bezwaar in tegen de bouwaanvraag voor een villa op 20 meter van de beschermde Oude Zeedijkmolen in Avekapelle. "De nieuwbouw stoort de windvang van de molen en belemmert ook het zicht op het monument", stelt voorzitter Lieven Denewet. Het openbaar onderzoek loopt tot 12 december.

Na het overlijden van de laatste beroepsmolenaar Abel Lefevre in 2006 werd het molenerf in Avekapelle gesplitst. Het perceel met de molen bleef in familiehanden, het andere perceel werd door een particulier aangekocht die er nu een woning wil bouwen. "De nieuwbouw is gepland tussen de vroegere molenaarswoning en de straat, op een plek 20 meter westwaarts van de beschermde windmolen 'Oude Zeedijkmolen", schetst Lieven Denewet namens Molenzorg Vlaanderen. "De geplande villa, de molen en het vroegere molenaarshuis liggen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. De nieuwbouw heeft geen link met de landbouw en is dus zonevreemd. Bovendien zal de windvang van de molen belemmerd worden omdat het project groter en hoger is dan de huidige molenaarswoning. Daarnaast zal de belevingswaarde van de molen dalen. Nu vormen het huis en het beschermde monument één geheel. Veurne is een molenstad die vier windmolens rijk is, hopelijk ziet het stadsbestuur daarvan het belang in. We hebben geen bezwaar tegen de renovatie van de bestaande molenaarswoning, maar zoals de aanvraag er nu uitziet, is de Oude Zeedijkmolen bedreigd."

De particulier die de woning in Avekapelle wil bouwen, reageert verrast en wil liever anoniem blijven. "We hebben een akkoord met de familie Lefevre. We zullen de molenaarswoning afbreken en daar een nieuw huis realiseren dat iets groter zal zijn, maar wel binnen de wettelijke voorschriften zal gebouwd worden. De windrichting hebben we goed onderzocht. En de molen zal perfect zichtbaar blijven."

Eerst adviezen

Veurns schepen van Ruimtelijke Ordening Pascal Sticker (Veurne Plus) wil nog geen uitspraak doen voor er enkele procedures afgehandeld zijn. "Pas na het openbaar onderzoek, dat tot 12 december loopt, en nadat we alle adviezen hebben ingewonnen, kunnen we een standpunt innemen over deze kwestie. Het klopt inderdaad dat het om een zonevreemde woning gaat en dan zegt de wet inderdaad dat er drie kwart overlapping moet zijn met de bestaande woning. Mits een motivering, wat de aanvrager ook heeft gedaan, kan daar in sommige gevallen wel van afgeweken worden. De windvangst van de molen zullen we zeker ook verder onderzoeken." Afwachten dus wat het bezwaarschrift zal opleveren.