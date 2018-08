"Wij vergeten onze sergeant nooit": Veurnse brandweer houdt benefiet voor collega met spierziekte ALS Bart Boterman

17 augustus 2018

09u38 0 Veurne De brandweer van Veurne draagt zijn voormalige eerste sergeant Jan Bouttry (52) in het hart. Hun collega lijdt aan de spierziekte ALS en moest na 33 jaar brandweerdienst noodgedwongen stoppen. Op 8 september organiseren collega's een benefiet ten voordele van Jan en de ALS-liga. "De brandweer van Veurne is een hechte familie. We zijn er voor Jan en zijn gezin."

Tien maanden geleden kreeg Jan Bouttry (52) uit Veurne te horen dat hij aan de spierziekte ALS lijdt. Zijn toestand ging razendsnel achteruit. De man, vader van twee dochters van 15 en 18, moest noodgedwongen stoppen met zijn installatiebedrijf voor sanitair en verwarming en als brandweersergeant, na 33 jaar dienst. "Hij was een van de hoekstenen van het korps, iemand die veel mensenlevens heeft gered tijdens duikacties en als bevelvoerder bij andere interventies", vertelt collega en vriend Jurgen Baudens. Jan Bouttry was gespecialiseerd in adembescherming en gaf tevens les aan de WOBRA, de provinciale opleidingsschool voor veiligheidsdiensten.

"We kennen hem ook als een goedlachse levensgenieter. We missen hem op de kazerne", aldus collega Jurgen. Na het uitbreken van de verlammende spierziekte ALS is er gemiddeld nog 33 jaar te leven. "Onwezenlijk nieuws voor de aftakelende Jan en zijn familie. Ook in de kazerne zijn we enorm geschrokken, zeker omdat de ziekte zoveel impact heeft en Jan zo snel achteruit gaat. We vergeten onze sergeant nooit", gaat onderofficier Jurgen Baudens verder.

Hij en enkele collega-brandweerlieden sloegen de handen in elkaar voor een benefiet. onder de naam Fire For Jan. Op 8 september is er in de kazerne een grote barbecue DJ's, live band, tombola en springkastelen. "De zeshonderd kaarten zijn inmiddels uitverkocht. Wat onze collega is overkomen, grijpt velen aan. De brandweer van Veurne is een hechte familie en we willen er zijn voor Jan en zijn gezin. De opbrengst gaat naar Jan en ook de ALS-liga, die onderzoek voert naar de ziekte", aldus Jurgen. Ook Jan Bouttry zal zelf aanwezig zijn.