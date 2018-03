'Verdachte' balpenverkopers zijn geen oplichters 17 maart 2018

Verschillende verontruste burgers uit de ruime regio rond Veurne maken melding van 'malafide' verkopers. Ze kregen deur-aan-deurverkopers over de vloer, die voor 6,5 euro zakjes aanbieden met daarin vier gekleurde balpennen. Ze presenteren zich als 'verkopers voor de ambulance', maar hebben helemaal niets te maken met de 100, brandweer of het Rode Kruis.





Ze brengen de balpennen wel aan de man voor een bedrijf uit Zedelgem, dat dan weer in opdracht werkt van de vzw Vlaamse Hulpdienst. Die vzw, met zetel in het Brusselse, doet aan sociale dienstverlening en heeft ook een eigen ambulancedienst voor niet-dringend patiëntenvervoer. Het is uiteraard niet verboden om de balpennen aan te kopen, want 1,25 euro ervan zou gaan naar de vzw. Maar de politie laat weten dat het dus niet om steun voor een lokaal project gaat. (JHM)