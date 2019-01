‘Stelende mater familias’ voor 14de keer veroordeeld voor diefstal: 8 maanden cel JHM

12u29 0 Veurne Een vrouw van boven de 60 uit Oostende moet opnieuw acht maanden naar de cel voor diefstallen . M.D. heeft al een strafblad sinds 1980 en wordt haast elk jaar opnieuw veroordeeld.

Op dit moment moet ze nog straffen uitzitten voor een pak eerdere diefstallen. Ze heeft nu in totaal nog 43 maanden cel uit te zitten. Ze staat gekend als ‘de stelende mater familias’. Ze neemt de leiding in haar familie en trekt geregeld op dieventocht, waarbij ze af en toe vergezeld wordt van haar schoondochter. Speelgoed voor de kinderen voor Sinterklaas? Ze steelt het. Vorige jaar werd ze nog veroordeeld omdat ze heel wat speelgoed en kerstverlichting stal in de Dreamland ‘voor wat gezelligheid tijdens de feestdagen’. Voeding of schoonheidsproducten? Ze koopt die niet, maar steelt ze.

Deze keer moesten ze zich in Veurne verantwoorden omdat ze op 25 april met haar schoondochter in Kruidvat voor 102 euro aan douchegel en scheerapparaten stal. “We spreken toch van een kleptomane”, sprak de rechter. Zo steelt de vrouw soms spullen waarmee ze niets mee kan aanvangen, zoals potjes verf voor modelbouwdozen. De vrouw zit nu al enkele maanden in de cel en kwijnt daar volgens haar advocaat weg. Ze zou ook aan dementie beginnen lijden. Haar schoondochter kreeg een werkstraf van 100 uren.