"Prachtig Bakkerijmuseum dankzij hem" EREBURGER WALTER PLAETINCK (87) OVERLEDEN GUDRUN STEEN

06 maart 2018

02u29 0 Veurne "Het Bakkerijmuseum blijft in trek, en dat is zeker de verdienste van Walter Plaetinck." De 87-jarige ereburger van Veurne, die met zijn ruime collectie aan de oorsprong van het museum ontstond, is vorige week woensdag overleden.

Eén en al gedrevenheid: voor die karaktertrek stond Walter Plaetinck bekend. Zijn grote passie: de bakkerswereld, waarvoor zijn hele leven in het teken stond. Walter groeide op in het Oost-Vlaamse Evergem, waar zijn vader Rene een bakkerij runde. Als kleine knaap hielp hij graag mee, maar de zaak overnemen, zag hij niet zitten. Walter ging wel aan de slag bij Puratos, een producent van bakkerijgrondstoffen. Na een loopbaan van om en bij de veertig jaar ging hij daar met pensioen.





Zuidgasthoeve

Het was tijdens zijn job als vertegenwoordiger dat de verzamelwoede toesloeg. Zijn kennersoog viel op alles wat met de bakkerssector te maken had. Duizenden stukken had hij: van speculaasplanken over chocoladevormen tot een hele collectie boeken. In zijn zoektocht naar een geschikte locatie om zijn verzameling onder te brengen, strandde hij in Veurne. In onder meer Cecile Cambien vond Walter een bondgenoot om de vervallen Zuidgasthoeve in te richten als Bakkerijmuseum. Vier pioniers kochten het domein in 1978 aan. Zeven jaar later openden daar de deuren en tot op vandaag noteert het museum jaarlijks gemiddeld 20.000 bezoekers.





Mooie cijfers

Gepensioneerd Koksijds bakker Robert Inghelram was meer dan twintig jaar ondervoorzitter van het Bakkerijmuseum. Hij omschrijft Walter als een warme, gepassioneerde persoonlijkheid. "Hij was bezield door alles wat met de bakkerssector te maken had. Vooral zijn verzameling speculaasplanken was uniek. Nog steeds is er heel wat van zijn materiaal te zien in het museum. De laatste jaren was het Bakkerijmuseum hem wat ontgroeid. Het gaat er dan ook veel professioneler aan toe dan in de beginjaren." Het huidige team van het museum omschrijft zijn stichter als iemand met veel doorzettingsvermogen en enthousiasme. Ook burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) heeft niets dan lof voor Walter. "Hij heeft de kiem gelegd van wat nog steeds een van de belangrijkste toeristische attracties in Veurne is. Ik heb hem niet zo goed gekend, want zijn ereburgerschap kreeg hij al in 2006 toen ik nog geen burgemeester was. Wat ik wel weet, is dat het museum ondanks de vaak beperkte subsidies toch elk jaar mooie cijfers kan voorleggen. Dat is zeker ook de verdienste van Walter geweest", stelt Roose.





Walter Plaetinck, die in Wenduine woonde, zal ook herinnerd worden als warme familieman. Met zijn echtgenote Liane Schepens had hij vier dochters. Ondertussen zijn er ook al vijftien kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen. Walter Plaetinck overleed op 28 februari aan longkanker.





De begrafenisplechtigheid vindt morgen woensdag om 10.30 uur plaats in de Parochiekerk H. Kruisverheffing in Wenduine.