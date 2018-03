"Poten, lever, tong, niets gaat verloren" STEEDS MEER MENSEN KIEZEN VOOR AMBACHTELIJKE SLAGERIJ GUDRUN STEEN

02u45 0 Veurne Na alle schandalen in de vleesindustrie trekken steeds meer mensen naar de ambachtelijke slager. Dat stemt Geert Decroos (45) bijzonder tevreden. Hij baat al vijf jaar een hoevewinkel uit. "Ons vlees ligt twee dagen na de slacht in de toonbank."

Berichten over gesjoemel met vervaldata en beelden over dierenmishandeling hebben de vleesindustrie op haar grondvesten doen daveren. Consumenten willen nu meer dan ooit bewust nadenken over wat ze op hun bord krijgen. De hoeveslager komt na alle controverse als winnaar uit de bus. Dat weet ook Geert Decroos. "Er is een groot verschil tussen ambacht en industrie. De groothandel moet zich nauwelijks verantwoorden voor zijn koopwaar, maar wij moeten voortdurend bewijzen waar ons vlees vandaan komt en hoe we het verwerken. En dat is goed. Ik run nu vijf jaar onze slagerij op de hoeve en zie dat het vertrouwen van de klant toeneemt. De korte keten groeit aan belang. We zullen nooit alles zelf op de markt kunnen brengen en niet elke boer kan een hoevewinkel starten. Maar je kan niet langer om de korte keten heen."





Hoe Geert precies te werk gaat? "We kweken onze dieren zelf, dan laten we ze slachten, maar de volledige karkassen komen terug in ons atelier, waar wij ze persoonlijk versnijden op maat van de klant. Ons vlees krimpt niet tijdens het bakken, maar behoudt zijn structuur en smaak. We kweken onze varkens tot ze 140 kilo wegen. Dat is 30 kilo zwaarder dan de grootindustrie. Zo krijgen we mooie lappen vlees van goede kwaliteit. Wat het verschil is met de groothandelaars? De warenhuizen hameren op een goedkope prijs, maar dat gaat soms ten koste van de kwaliteit. Met onze slagerij bewijzen we dat de korte keten niet noodzakelijk duur hoeft te zijn."





Liefde voor de stiel

Geert Decroos groeide op tussen de runderen en varkens in Pollinkhove. Ook zijn vrouw Els De Visschere (43) heeft de liefde voor de boerenstiel met de paplepel meegekregen. Zij is dierenarts in Houtem en volgt Geerts dieren op de voet. "Ik heb nooit getwijfeld om inHoutem een landbouwbedrijf uit te bouwen", vertelt Geert. "Sinds eind 2002 zijn we hier bezig. Toen het crisis was in de varkenssector hebben we de hoevewinkel opgericht. Na vijf jaar mogen we van een succes spreken." De hoevewinkel is enkel op vrijdag en zaterdag open. "Zo garanderen we vers vlees. Woensdag wordt er geslacht, donderdag verwerken we het vlees en vrijdag ligt het in de toonbank. Bij ons vind je nog varkenspoten, lever, koetong en ossenstaart. Niets gaat verloren. Meer dan 20 soorten charcuterie maken we zelf."





In het weekend van 13 en 14 april krijgt elke klant een attentie voor de vijfde verjaardag. Info: www.houtemsevleeshoeve.be.