"Onbewust" op weg met verhuiswagen van 4,5 ton 23 januari 2018

02u32 0

Twee werknemers van verhuisbedrijf Sofanie in Veurne hebben zich gisteren voor de politierechter moeten verantwoorden. Op 27 maart vorig jaar betrapte de politie een verhuiswagen van het bedrijf met achter het stuur A.D. De man bleek rond te rijden met een bestelwagen van 4.5 ton, waarvoor rijbewijs C vereist is. Ook J.D. werd gedagvaard omdat hij de wagen 'uitleende' aan A.D. "Maar alles berust op een misverstand", zei hun advocaat. "De voertuigen bij Sofanie zijn gelijkaardige bestelwagens, de ene wegen echter 3 ton, voor rijbewijs B, en de andere 4,5 ton. Het is niet meer dan een vergissing." De rechter wil dat nu nagaan en stelde de zaak uit naar 19 februari. (JHM)