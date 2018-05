!NSPRAAK zoekt kandidaten 18 mei 2018

In Veurne is de nieuwe lijst !NSPRAAK voorgesteld. "We zoeken wel nog volop kandidaten", zegt Marie Maes. "Onze lijst staat los van elke politieke ideologie. Elke mening en inbreng zijn welkom. We willen een onafhankelijke koers varen. We merken dat er heel wat gemotiveerde inwoners zijn, ook jongeren. Huidig gemeenteraadslid Mario Haelewyck ondersteunt en helpt ons. Via onze website willen we interactie met de inwoners, maar we zullen ook burgercafés organiseren. Zo willen we door de boetestad een frisse wind laten waaien." Alle informatie vind je op www.inspraakveurne.be. (GUS)