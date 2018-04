'Maatpakinbreker' krijgt vijf jaar cel 25 april 2018

02u46 0 Veurne De 57-jarige Britse maatpakinbreker Peter Hall heeft een celstraf van 5 jaar gekregen voor liefst 73 inbraken, waarvan 49 effectief. De man beweerde tijdens zijn proces dat hij stal omdat hij een ziekte heeft die hem maandelijks 1.000 euro kost aan medicatie.

Hall bekende tussen de 100 en 150 feiten in heel Vlaanderen, waarvan heel wat aan de kust. Maar omdat niet alle slachtoffers gevonden konden worden werd hij 'slechts' voor deze 73 vervolgd. De man, een ex-paracommando, stond bekend als 'de maatpakinbreker'. Hij pleegde zijn inbraken altijd netjes uitgedost, vaak in maatpak, om niet op te vallen. Zijn werkwijze, van 2008 tot 2016, was altijd dezelfde. Hij pleegde de inbraken tussen 22 en 3 uur en belde altijd eerst aan. Deed iemand open, dan stelde hij voor een klusje te doen. Was niemand thuis, brak hij in met een schroevendraaier. In een mum van tijd gooide hij alles overhoop en stal hij geld en juwelen. Hij had heel veel aliassen en tal van vervalste documenten. Opvallend is dat de man acht jaar lang uit de greep van het gerecht kon blijven. Telkens wanneer hij bijna betrapt werd, liet hij zijn hele hebben en houden, en één keer zelfs zijn zwangere vriendin, achter en verdween met de noorderzon. De man reed ook altijd rond in huurwagens. Pas op 16 maart 2016 werd hij in Antwerpen geklist, nadat hij het goud van gestolen juwelen ging helen. Sindsdien zit hij in de cel. De man zegt dat hij sinds zijn 15de op het slechte pad is en een ziekte heeft die hem maandelijks 1.000 euro aan pillen kost. Daarom ging hij inbreken, beweert hij. De Antwerpenaar die de man hielp aan vervalste stukken kreeg 2 jaar cel, een ex-lief van Hall werd vrijgesproken. Hall moet de burgerlijke partijen ruim 140.000 euro terugbetalen. Foto Bart Boterman (JHM)