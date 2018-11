"Jamshid is cadeau voor onze maatschappij" ANNUNTIATA-LEERLINGEN IN DE BRES VOOR UITGEWEZEN KLASGENOOT GUDRUN STEEN

30 november 2018

02u24 0 Veurne De zevendejaars van het Annuntiata-instituut zijn een petitie gestart om hun uitgewezen klasgenoot Jamshid Rashidi (19) te steunen. "Hij woont in Alveringem, loopt al twee jaar school bij ons, heeft veel vrienden en kan Nederlands. Hij is een cadeau voor onze maatschappij", zegt Miel Dekien (18).

Jamshid Rashidi woont voorlopig bij zijn zus in een sociale woning in Alveringem. Hij heeft een pak woelige jaren achter de rug. "Ik woonde in Afghanistan, maar toen het daar te onveilig werd, verhuisden we naar Iran in de hoop daar een beter leven te kunnen opbouwen. Omdat we de juiste papieren niet hadden, konden we daar niet naar school. Mijn ouders, die allebei ziek zijn, wilden ons in veiligheid brengen. Dus zijn mijn zus en ik op de vlucht geslagen. Mijn tweelingbroer en kleinere zus zijn nu nog in Iran. Voor hen was er geen geld om te vluchten. Na een slopende tocht kwamen we drie jaar geleden in België aan. Ondertussen wonen we al twee jaar in Alveringem."





Jamshid gaat graag naar school. "Ik zit in mijn zevende jaar voeding-verzorging en doe het héél graag. Maar al drie of vier keer kreeg ik negatief advies voor een verblijfsvergunning. We willen niet terug naar Afghanistan. Hier hebben we een goed leven. Gelukkig krijg ik steun van mijn vrienden en van mijn school. Ik ben hen heel dankbaar. Ik kreeg een verzoekschrift om naar het opvangcentrum in Sint-Truiden te gaan, maar voorlopig doe ik dat niet. Mijn diploma halen is te belangrijk."





Al 200 handtekeningen

Miel Dekien uit De Panne kent Jamshid goed, hij zit in dezelfde school. "Toen Jamshid dinsdag het slechte nieuws kreeg, plaatsten we meteen een petitie online, die intussen al meer dan 200 keer is ondertekend. Ook de Facebookgroep 'Save Jamshid Rashidi' wordt veel gedeeld. We willen onze kameraad niet kwijt. Hij doet zijn best om zich te integreren en leert heel snel bij. Jamshid is één van ons en we hopen dan ook dat hij hier zijn diploma kan behalen. Altijd bereid om te helpen en te luisteren, zo kan ik hem het beste omschrijven."





De directie van het Annuntiata-instituut steunt de acties van de leerlingen. "Als Jamshid of zijn advocaat ons vraagt een brief te schrijven, zullen we dat zeker doen", verzekert directeur Hilde Van Compernolle. "Het zou zonde zijn om zo'n goede leerling op een zucht van zijn diploma uit zijn vertrouwde omgeving te halen. Hij is voorbeeldig en ook op zijn stageplaatsen hoor ik niets dan lof. Hij zal een goede zorgkundige zijn."