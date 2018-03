"'Ik hou van je', zei ze. Toen stierf ze in mijn armen" ERIK KUIPER ZAG MOORD OP NIEUWE VRIENDIN AAN GERECHTSGEBOUW JELLE HOUWEN

10 maart 2018

02u38 0 Veurne Twee dagen nadat hij ooggetuige was van de moord op zijn nieuwe vriendin Rita Waeles (60), aan het gerechtsgebouw van Veurne, doet de Nederlander Erik Kuiper (60) voor het eerst zijn verhaal. En hij is daarbij heel duidelijk over dader Mohamed Kouhkouh (68). "Hij heeft gestoken om haar te doden. Hij was kwaad, omdat ze na 44 jaar onderdrukking wegvluchtte uit zijn kooi."

Het onderzoek naar de steekpartij loopt nog steeds en intussen probeert Erik Kuiper nog volop te beseffen wat zijn vriendin Rita Waeles woensdag is overkomen. De man zag alles vanop 10 meter afstand gebeuren. "Het klopt dat de zitting over de scheiding erg sereen is verlopen. De rechter zei het nog zelf: 'proficiat, ging iedereen maar zo uit elkaar'. Op de parking van het gerechtsgebouw wou Mohamed nog wat spullen geven aan Rita. Zij wou dat eigenlijk niet, want alles wat ze nog wilde, had ze al mee. Mohamed reed zijn wagen uit de parkeerplaats en zette die in het midden, met de neus richting straat. Klaar om te vluchten. Hij opende de koffer en riep Rita. Zij stond aan de koffer te wachten terwijl Mohamed naar zijn portier liep, iets greep en terug naar Rita ging. In één beweging stak hij plots met alle macht richting haar hart. Pas nadien zag ik dat het om een Torx-schroevendraaier ging, met T-handgreep. Dat zag ik toen hij heel even mijn blik kruiste. Ik riep nog: 'En nu, Mohamed?!'. Maar hij stapte snel in zijn wagen en scheurde weg. Rita liep naar me toe en gilde: 'Ik ga dood, ik ga dood!'. Ik suste haar en zei dat alles goed kwam. Maar ze zakte snel in elkaar. Ze heeft nog drie minuten naar adem gehapt tot ze zei: 'Ik hou van je'. Daarna stierf ze in mijn armen."





Mohamed Kouhkouh vluchtte via binnenwegen naar zijn huis in Lo-Reninge, maar werd onderschept door de politie. Hij werd aangehouden voor moord.





Masker

Inwendig kookt Erik Kuiper van woede, maar uiterlijk blijft hij erg kalm. De man uit het Noord-Hollandse Enkhuizen is kwaad om wat zijn vriendin werd aangedaan. En niet alleen de dodelijke steekpartij, maar ook omwille van het leven dat ze daarvoor leidde. Na haar dood verklaarden Rita's zus Ria en buurtbewoners immers dat ze niets begrepen van de moord. "We kunnen niet geloven dat Mohamed Rita ooit iets wou aandoen. Het koppel kwam niet veel buiten, maar alles leek in orde te zijn." Dat wil Erik maar al te graag counteren. "Een masker was het", zegt hij.





"Voor de buitenwereld leek er niets aan de hand. Rita heeft 44 jaar in een kooi geleefd met hem. Ik heb haar in september leren kennen via Facebook. Iedere week werden onze gesprekken langer en intenser. In december zei ze dat ze al 20 jaar van hem wegwilde, maar niet durfde. 'Dan dood ik je', zei hij meermaals. Want wat anderen ook zeggen: Mohamed was wél agressief. Omdat hij dronk. Op 4 januari ben ik haar gaan halen om naar Enkhuizen te trekken. Nog diezelfde dag veranderde ze haar domicilieadres. Rita fleurde op in die negen weken bij me. In die tijd kwam Mohamed minstens drie keer voor onze deur staan. Hij stalkte haar ook via sms. We hadden gehoopt dat alles na de scheiding achter de rug zou zijn. Rita was zo'n lieve, warme en oprechte vrouw. Zij heeft dit niet verdiend. Mijn enige troost is dat ik haar nog negen weken vrijheid heb kunnen geven." Rita Waeles wordt volgende week gecremeerd. Een deel van de as blijft bij de kinderen, de urne zelf neemt Erik mee naar Nederland.