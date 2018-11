"Ik dronk 6 glazen wijn. Dat weet ik dankzij de Weightwatchers" 27 november 2018

Een vrouw uit Veurne, die op 14 mei door de politie aan de kant werd gezet en 2.05 promille blies, heeft in de politierechtbank komaf gemaakt met de gissingen over hoeveel ze precies gedronken had die avond. "Het waren 6 glazen rode wijn, dat ben ik heel zeker", zei I.V. "Ik volgde toen namelijk het programma van de Weightwatchers en moest bijhouden hoeveel ik gedronken had." Er werd vermoed dat het meer was, omdat de vrouw die avond volgens de politie sprak met een dubbele tong en vrij vervelend deed. Ze leek ook niet goed te beseffen waarom ze aan de kant werd gezet. "Dat wist ik wel heel goed en ik had de combi achter me zien rijden", besloot I.V. Ze kreeg 4.800 euro boete met uitstel en 90 dagen rijverbod, de helft met uitstel. (JHM)