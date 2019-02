“Hij hield me al drie dagen wakker”: 70-jarige ziekenhuispatiënt plant vinger in oog 88-jarige kamergenoot Bart Boterman

13u51 0 Veurne Een 70-jarige man uit Koksijde moest zich voor de strafrechter verantwoorden omdat hij zijn 88-jarige kamergenoot in het AZ West in Veurne zwaar toetakelde. Beklaagde Johny T. riskeert 6 maanden cel. “Hij hield me al drie dagen wakker. Ik was het gewoonweg beu en wou hem het zwijgen opleggen”, getuigde hij voor de strafrechter in Veurne.

Het incident dateert van de nacht van 11 op 12 februari vorig jaar. Johny T. was er opgenomen met een heupfractuur en lag samen op de kamer met een 88-jarige man uit Izenberge bij Alveringem, die inmiddels is overleden. Het slachtoffer kampte met dementie en was gefixeerd in zijn ziekenhuisbed. Volgens de procureur stond Johny T. midden in de nacht recht en sloeg hij zijn kamergenoot in het gezicht.

Hij riep, excuseer mij voor het plat taalgebruik, ‘je moe je muulle oedn’ en plantte zijn vinger in het oog van het slachtoffer. Een hevige bloeding was het gevolg.

“Hij riep, excuseer mij voor het plat taalgebruik, ‘je moe je muulle oedn’ en plantte zijn vinger in het oog van het slachtoffer. Een hevige bloeding was het gevolg. Daarna nam hij een washandje om het bloed weg te vegen”, aldus de procureur op het proces. Pas toen een verpleegster uren later de kamer binnenkwam, stelde ze de verwonding vast. “Dit kon veel erger zijn afgelopen. Wat moeten wij met u aanvangen? Slaat u de volgende keer iemand dood omdat hij op je zenuwen werkt?”, aldus de procureur. Hij vorderde 6 maanden celstraf en een geldboete.

Potje overgekookt

“Mijn cliënt lag al drie dagen wakker omdat zijn kamergenoot onophoudelijk bleef praten. Zijn potje is overgekookt. Het is geen reden om iemand aan te vallen, maar zo is het wel gelopen”, pleitte Jonas Bel, de raadsman van de beklaagde. De advocaat vroeg een opschorting van straf, onder voorwaarden. Beklaagde Johny T. nam ook het woord.

“Ik was ten einde raad. Waarom moesten ze hem in mijn kamer leggen? Ik hoorde de verpleegsters nog zeggen: ‘We leggen hem bij Johny. Hij mag er zijn plan mee trekken’. Ik kon mijn boosheid gewoon niet meer bedwingen na drie dagen zonder enige vorm van rust. Ik was het gewoon beu en wou hem het zwijgen opleggen”, getuigde de man tegen de rechter. Op enige spijt liet hij zich echter niet betrappen. “U vindt dit normaal? Iemand die weerloos is op dergelijke manier aanvallen?”, antwoordde de strafrechter. De kinderen van het slachtoffer vroegen 1.500 euro voor de medische kosten en 10.000 euro morele schadevergoeding. Vonnis op 19 maart.