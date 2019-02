“Grof, smeuïg, rijkelijk gekruid en dus typisch voor Westhoek”: boerenpaté van De Beauvoorder erkend

als streekproduct GUS

19 februari 2019

15u40 0 Veurne De Beauvoorder boerenpaté uit Veurne mag het Vlaams erkenningslabel van streekproduct dragen. Dat maakte het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) bekend.

De boerenpaté van het Veurnse voedingsbedrijf De Beauvoorder is volgens VLAM een typische paté uit de Westhoek. Het is grof, maar toch smeuïg, rijkelijk gekruid en met een duidelijke leversmaak. Hoewel het productieproces is gemoderniseerd, houdt het bedrijf vast aan de traditionele werkwijze met lokaal varkensvlees. Een product krijgt pas dat label als het minstens 25 jaar wordt geproduceerd met streekeigen ingrediënten bereid in de regio van oorsprong. Achter de paté schuilt een rijke geschiedenis die start in de jaren dertig. René Theunissen bakte de eerste paté en kreeg in het Veurnse dorp Wulveringem de bijnaam Réné Paté. Simon Pyfferoen nam in 1934 de slagerij van René over. In de jaren zestig kwam Simons zoon Hugo meehelpen. Hij stelde nieuwe recepten voor. Die hadden tijd nodig om te groeien, maar eens de klanten de smaak gewoon waren, boomde het product zo erg dat een ruimer atelier werd gebouwd in Veurne. In 2013 liet zoon Hendrik Pyfferoen de zaak over aan de groep Tradelio van de Oudenaardse slagersfamilie Vanden Borre.