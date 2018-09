"Geen droom van me, wel hele eer" MAUD VANHAUWAERT IS JONGSTE ÉN EERSTE VROUWELIJKE EREBURGER UIT VEURNE GUDRUN STEEN

04 september 2018

02u46 0 Veurne Ze woont allang niet meer in Veurne, maar in haar geboortestad zijn ze Maud Vanhauwaert (34) niet vergeten. Ze kreeg de titel van ereburger en de hele maand kan je de plekjes die voor de stadsdichter belangrijk zijn geweest verkennen. Maud schonk Veurne een gedicht in de vorm van een hinkelspel.

Veurne heeft er met Maud Vanhauwaert een zevende ereburger bij, maar ze is in een paar opzichten uniek. Maud is namelijk de jongste, Veurnse ereburger ooit. Bovendien is ze de eerste vrouw op dat ereburgerlijstje van de boetestad, waarop namen staan zoals Will Tura, Willem Vermandere, Paul Delvaux en zelfs koning Albert I. Niet mis voor een dame van 34 jaar. "Ereburger worden was niet meteen een droom van me, maar ik ben wel vereerd met de titel. Als dank schonk ik mijn geboortestad een hinkelspel met een Veurns stadsgedicht. Je vindt het bij het Rösrathplein vlakbij het College. Daar gaf ik mijn eerste echte kus", lacht Maud. "Tot mijn achttiende woonde ik in Veurne. Daarna studeerde ik in Leuven. Later trok ik naar Antwerpen, waar ik sinds dit jaar stadsdichter ben. Mijn roots ben ik niet vergeten. Veurne, dat is een dorp en stad ineen met de Sint-Niklaastoren en Sint-Walburgakerk als twee wijsvingers naar de lucht gericht. Mijn warme jeugd is een vaatje waaruit ik nog altijd inspiratie put. Mijn familie woont er nog steeds, dus ik kom er wel nog eens. Deze stad ademt al poëzie uit, maar dat wil ik zeker nog mee helpen versterken. Hoe ouder ik word, hoe meer ik terugdenk aan de plek waar ik opgroeide."





Route

De uitreiking van de ereburgertitel was geen plechtige bijeenkomst met ellenlange toespraken. In de plaats daarvan trokken de aanwezigen langs de plekjes die voor Maud iets betekend hebbben, onder leiding van haar vroegere leerkracht Woord Frieda Vanslembrouck. De route kan je nog de hele maand zelf volgen. De brochure ligt klaar bij de toeristische dienst.





Het vrouwelijke theatergezelschap Het Nawoord liet éénmalig nog iets van zich horen, speciaal voor Maud, die deel uitmaakte van de compagnie. Op de Grote Markt las de hele stoet, bestaande zo'n 200 mensen, luidkeels voor uit Mauds werk. Van het hinkelspel ging het verder naar het Zevensterrenplein. "Ik was zeven jaar en mocht alleen naar huis. Op dat plein was ik helemaal mijn weg kwijt. Mijn moeder kwam, enigszins in paniek, aangerend. Daar heb ik me voor het eerst verloren gevoeld om nadien de veilige thuisarmen rond me te voelen." Het stadsbestuur zelf wilde Maud heel graag de bijzondere ereburgertitel geven. "Ze kan toveren met woorden", omschreef cultuurschepen Nathalie Delva (CD&V). "Ook jong talent verdient zo'n onderscheiding", vond burgemeester Peter Roose (Veurne Plus).





Naast de Maud-wandeling kan je in de caravan terecht op de Grote Markt. Daar hoor je Maud voorlezen uit haar eigen werk.